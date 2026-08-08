Bayramiç'te Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyünde zeytin ağaçlarını ilaçlayan Abdullah Uyanık (43), henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücüyü traktörün altından çıkararak ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk etti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Abdullah Uyanık (43) tarlasındaki zeytin ağaçlarını ilaçladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle traktör devrildi.
Kazayı fark edenler sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekiplerce traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA