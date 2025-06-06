Bayramda Trafik Denetimi: Saimbeyli Kaymakamı Jandarma ile Bayramlaştı
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleriyle bir araya gelerek trafik denetimlerine katıldı. Açar, sürücülere trafik kurallarının önemini anlatarak bilgilendirici broşürler dağıttı.
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, trafik denetimi yapan jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
Açar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla Tırtat mevkisinde gerçekleştirilen denetime katıldı.
Jandarma ekipleriyle bayramlaşan Açar, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.
Açar, bilgilendirici broşür verdiği sürücülerin bayramını kutladı.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel