İstanbul'da bayramın ilk günü kılınan cuma namazında camiler doldu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, vatandaşlar İstanbul'daki camilere akın ederek cuma namazını kalabalık bir şekilde eda etti. Eyüp Sultan Camisi'nde yer bulamayanlar dışarıda namaz kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Taksim ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere kentin her köşesindeki camilerde cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Binlerce kişinin doldurduğu Eyüp Sultan Camisi'nde bazı vatandaşlar yer bulamayınca dışarıda namaz kıldı.

Taksim Camisi'nde vatandaşın yanı sıra bayram tatili dolayısıyla İstanbul'da bulunan bazı yabancı turistlerin de saf tuttuğu görüldü.

Beylikdüzü'nde yoğunluk oluşan camilerde bazı vatandaşların yağmura rağmen cami avlusunda ve çevresinde namaz kıldığı görüldü.

Camilerde "Ramazan Bayramı" başlıklı hutbe irat edilirken, İslam coğrafyası ve Müslümanlar için dualar okundu.

Bayramın manevi atmosferini bir arada yaşamak için camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
