Bayramın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilenler Avcılar Sahili'nde denize girdi

İSTANBUL'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Avcılar Sahili serinlemek isteyenlerle doldu. Plajın resmi açılış tarihini beklemeyen çok sayıda kişi denize girerek bayramın tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kentte hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar sahillere akın etti. Avcılar Denizköşkler Sahili de sıcak havadan bunalan ve bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Sahildeki ağaçlık alanlarda birçok kişi kamp sandalyeleri ile oturup gölgede dinlenmeyi tercih ederken, çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda vatandaş ise 1 Haziran'da yapılacak resmi plaj açılışını beklemeden denize girdi. Deniz suyunun sıcak olduğunu belirten vatandaşlardan bazıları yüzerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

