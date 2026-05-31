Bayram tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk meydana geldi. Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da sıcak ve güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne geldi. Meteoroloji verilerine göre; kentte hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 60 seviyelerinde ölçüldü.

ÖĞLE SAATLERİNDE ARTTI

Sabah saatlerinde başlayan hareketlilik, öğle saatlerine doğru arttı. Sahile gelenler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistlerden bazıları şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de denize girdi. Çocuklar kıyıda oyun oynadı, çok sayıda kişi de sahil bandında yürüyüş yaptı.

