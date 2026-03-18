Bayram tatiline gelen işçi, silahlı saldırıda öldü

ORDU'nun Ünye ilçesinde bayram tatili için memleketine gelen inşaat işçisi Fatih Tefir (36), kaldırımda yürürken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde yürüyen Fatih Tefir'e, elektrikli bisikletli üzerindeki bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırganın yaklaşık 10 el ateş ettiği saldırıda Tefir ağır yaralandı. Tefir, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 10 adet boş kovan bulundu. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Fatih Tefir'in İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı ve bayram tatili için memleketi Ünye'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

