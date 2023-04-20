Bayram tatilinde trafikte 164 bin 686 personel görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, bayram tatilinde ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, toplam 164 bin 686 personel, 25 bin 305 ekip ile bin 174 hava aracı, 357 deniz aracı ve 835 dedektör köpekten oluşan unsurlar...

İÇİŞLERİ Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, bayram tatilinde ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, toplam 164 bin 686 personel, 25 bin 305 ekip ile bin 174 hava aracı, 357 deniz aracı ve 835 dedektör köpekten oluşan unsurlar ile denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, İçişleri Bakanlığı GAMER salonunda '2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu basın açıklaması yaptı. Toplantıda Seymenoğlu'nun yanı sıra, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz da yer aldı. GAMER salonundan bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı 8 kritik bağlantı yapılarak bilgi alındı.

Süleymanoğlu, bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 4 bin 260'ı trafik, 105 bin 255'i diğer birimlerden olmak üzere toplam 109 bin 515 personel, 20 bin 308 ekip, 867 hava aracı ve 510 dedektör köpek; Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 369'u trafik ve 35 bin 919'u diğer birimlerden olmak üzere toplam 51 bin 769 personel, 4 bin 481 ekip, 294 hava aracı ve 319 dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 357 yüzer unsur, 13 hava aracı, 146 kara aracı, 6 dedektör köpek ve 842 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 516 ekip ve 3 bin 402 personelin görev yapacağını kaydetti. Süleymanoğlu ayrıca Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı üst düzey yöneticilerinin trafik güzergahı üzerinde gerekli çalışmaları yapmak ve moral vermek üzere görev alacaklarını kaydetti.