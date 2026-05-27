İzmir'de Kordon boş kaldı

İZMİR'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehrin en kalabalık noktalarından olan Kordonboyu boş kaldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İzmirli vatandaşlardan bazıları kurban ibadetini yerine getirmek için kurban kesim noktalarına gitti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle ve güneşli havanın hakim olmasıyla birçok İzmirli de soluğu yazlık ilçelerde aldı. Çeşme başta olmak üzere vatandaşlar sahillere akın ederken, İzmirlilerin buluşma noktalarından biri olan Alsancak Kordonboyu boş kaldı. İzmir'in uğrak noktalarından olan Gündoğdu Meydanı'ndaki sessizlik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı