Bayram tatilinde 62 kişi hayatını kaybetti

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin yedinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişinin, bayram tatilinin başladığı günden bu yana ise toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinde yapılan denetimler ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü belirten Yerlikaya, kontrollerin 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydetti.

Bayram tatili başladığından bu yana geçen 7 günde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Yerlikaya, tatilin yedinci gününde 13 kişinin trafik kazalarında öldüğünü, 597 trafik kazası meydana geldiğini, toplam bin 7 kişinin yaralandığını aktardı.

406 bin 165 aracın denetlendiğini, 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." uyarısında bulundu.