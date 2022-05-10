MOTAŞ Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verdi

MALATYA (Bültenler) - Pandemi döneminde buruk bir şekilde yaşanan bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, aile büyüklerinin ziyaret edildiği, akraba, eş, dost ziyaretlerinin yapıldığı döneme tekrardan geçilmesiyle Belediye otobüslerince Malatya genelinde Ramazan Bayramı Arife Gününde Şehir Mezarlığı hattında, Bayramın üç günü ise tüm il genelinde ücretsiz hizmet verildi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İki yıl pandemi ile zor bir süreç yaşadık. Salgının bu sürecinde akraba, mezarlık ve büyüklerimizin ziyaretlerine ara vermek zorunda kaldık. Özellikle bayramı bayram yapan birçok değerimizi, geleneğimizi, göreneğimizi askıya alıp önümüzdeki bayramlara ertelemek zorunda kaldık. Pandeminin sonuna geldiğimiz bu Ramazan Bayramı'nda hemşerilerimizin bayramlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak; akraba, eş, dost, büyük ve mezar ziyaretlerini gerçekleştirmeleri adına MOTAŞ' ait 97 otobüs ve 10 trambüs olmak üzere 107 aracımız ile tüm hatlarımızda ücretsiz hizmet verdik. Bu kapsamda şehir mezarlığı hattımızın kapasitesi 4 katına çıkartılarak yaklaşık 20.000 vatandaşımızın mezarlığa ulaşımını ücretsiz bir şekilde sağladık. Bayram boyunca yine trambüs araçlarımız ile günlük 10.000 yolcunun, otobüslerimiz ile günlük 60.000 yolcunun ulaşımını ücretsiz sağladık. Bayram boyunca 230.000'i aşkın yolcumuza ücretsiz yolculuk imkânı sağladık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman hemşerilerimizin yanında oluyoruz. Bütün hemşerilerimin geçmiş Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hep birlikte nice bayramlar görmeyi diliyorum" dedi.

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