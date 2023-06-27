Bayram namazı saat kaçta? İşte il il namaz saatleri...

Yarın idrak edilecek Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24'te kılınacak. İşte 81 ilin bayram namazı saatleri...

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri de belli oldu. Buna göre bayram namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

DİĞER ÜLKELERDEKİ NAMAZ SAATLERİ

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te kılınacak.

İşte ülkemiz için namaz vakitleri tablosu: