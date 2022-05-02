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Bayram namazı kılındı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Görüntü Dökümü: Cami avlusuna taşan cemaatin saf tutması Bayram namazının kılınması Kolonya ve lokum ikram edilmesi MALATYA - Malatya'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

MALATYA (AA) - Görüntü Dökümü:

Cami avlusuna taşan cemaatin saf tutması

Bayram namazının kılınması

Kolonya ve lokum ikram edilmesi MALATYA - Malatya'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Ramazan Bayramı, Malatya, Bayram, Cami, Güncel, Haberler

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