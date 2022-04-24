Bayram izni 9 gün olacak mı? Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık yapacağı toplantıda

Türkiye'deki vatandaşların dört gözle beklediği Ramazan Ayı'nda sona doğru gelinirken, bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte gerek memleketlerine gidecek gerek tatile çıkacak vatandaşlar da tatilin kaç gün olacağını merak etmeye başladı.

İÇ VE DIŞ GÜNDEM İLE EKONOMİ GÖRÜŞÜLECEK

Bu konunun da karara bağlanacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.NTV'nin aktardığına göre, toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

BAYRAM TATİLİ KONUSU DA ELE ALINACAK

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

NORMAL TATİL 4 MAYIS'TA BİTİYOR

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

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