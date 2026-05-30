Haberler

Kocaeli, Bolu ve Düzce'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Kocaeli, Bolu ve Düzce'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayram tatili dönüşü nedeniyle Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki otoyol ve kara yollarında yoğun trafik yaşanıyor. Sürücüler hız limitlerine uymaları konusunda uyarılıyor.

Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor.

Özellikle viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkileri ile Bekirdere Rampası'nda araç trafiği zaman zaman durma noktasına geliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde de trafik akışı ağırlaştı. Bölgede, özellikle İzmit tünelleri mevkisinde yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, trafik ekipleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda sürücüleri uyarıyor.

Bolu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de yoğunluk yaşanıyor.

Bolu Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu sürüyor.

Bölgede trafik, zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle aksıyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluk İstanbul istikametine doğru Kaynaşlı gişelerinden sonra başlıyor.

Üçköprü, Beyköy, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde yoğunluk artıyor.

Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da araçlar yavaş ilerliyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Gürsel Tekin CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım

CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti

42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan İmamoğlu'nun anne babasına bayram ziyareti

Dervişoğlu’ndan bayramın son günü dikkat çeken bayramlaşma
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın