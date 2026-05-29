Haberler

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluştu

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor, zaman zaman ulaşım durma noktasına geliyor.

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğunluk başladı.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa gişeleri ve Köroğlu rampaları mevkileri ile Çaydurt kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun ise Gerede Gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesimi ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç yoğunluğu gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Düzce

Otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka Gişeleri, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde yoğunluk artıyor.

Üçköprü, Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde ise arıza yapan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yoğunluğun arttığı gözleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Sakarya

Kuzey Marmara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk var.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ise yoğunluk oluşmadı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Sokak ortasında darbedilen kadının yardımına bir başka kadın koştu

Sokak ortasında darbedilen kadının yardımına bir başka kadın koştu
Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

Avrupa'nın dinmeyen utancı: Facianın kurbanları dualarla anıldı
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti