ANKARA (DHA) - Bayram denetiminde helikopteri çeken sürücülere 'telefon' cezası

ANKARA'da, helikopter destekli trafik denetiminde araç kullanırken cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan 3 sürücü kamerayla tespit edildi. Sürücülere 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' ihlalinden 314'er lira ceza uygulandı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Ramazan Bayramı arifesinde trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için yapılan denetimi, DHA ekibi de helikopterden takip etti. Trafiğin yoğun olduğu İstanbul ile Konya yolları güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan sürücüler helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde 16 sürücüye 'emniyet kemeri takmamak', 'seyir halindeyken telefonla konuşmak', 'şerit ihlali yapmak' gibi nedenlerle para cezası uygulandı.

Kılıç, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladığını belirterek, "Denetimlerimiz bayram süresince devam edecek. Sürücülerden özellikle güvenli seyahat edebilmeleri için öncelikle hız kurallarına uymaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını, cep telefonuyla konuşmamalarını öneriyoruz. Emniyet kemerini araç içerisindeki herkesin mutlaka takması gerekmektedir. Ayrıca her 2 saatte bir 10 dakika mola vermelerini öneririm" ifadelerini kullandı.

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Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR-Burak TEKİN/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel