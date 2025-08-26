Bayraktar KIZILELMA'nın Uçuş Testi Başarıyla Tamamlandı

TÜRKİYE'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.