Bayraktar KIZILELMA'nın Uçuş Testi Başarıyla Tamamlandı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla geçti. Testler, Baykar tarafından yapıldı ve Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.
