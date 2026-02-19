Haberler

Bakan Bayraktar, İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Munoz ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya'nın Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen Munoz ile yenilenebilir enerji hedefleri ve iş birliği imkanları üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı marjında İspanya Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen Munoz ile görüştüğünü bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IEA Bakanlar Toplantısı marjında İspanya Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sayın Sara Aagesen Munoz ile görüştük" dedi.

Türkiye ve İspanya'nın yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine dikkati çeken Bayraktar, "İki ülke de yenilenebilir enerjide yüksek hedeflere sahip ve şebekelerini hızla dönüştürüyor. Bu çerçevede hem ülkelerimizin enerji stratejilerini hem de madencilik ve elektrik üretimi alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa