Bakan Bayraktar, İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Munoz ile Görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı marjında İspanya Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen Munoz ile görüştüğünü bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IEA Bakanlar Toplantısı marjında İspanya Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sayın Sara Aagesen Munoz ile görüştük" dedi.

Türkiye ve İspanya'nın yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine dikkati çeken Bayraktar, "İki ülke de yenilenebilir enerjide yüksek hedeflere sahip ve şebekelerini hızla dönüştürüyor. Bu çerçevede hem ülkelerimizin enerji stratejilerini hem de madencilik ve elektrik üretimi alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA