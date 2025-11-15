Bayraklı'da Sokak Ortasında Cinayet: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Hıdır Ekin'in sokak ortasında öldürülmesi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralanması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anı ve yaşanan arbede görüntülendi.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Hıdır Ekin'in (54) sokak ortasında öldürülüp, oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine gelmesi, yaşanan arbede ve silahla ateş etmeleri yer alıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel