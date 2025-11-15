Bayraklı'da Sokak Ortasında Cinayet: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Hıdır Ekin'in (54) sokak ortasında öldürülüp, oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine gelmesi, yaşanan arbede ve silahla ateş etmeleri yer alıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel