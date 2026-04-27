Bayraklı Belediyesinde görevli memurlar TİS anlaşmazlıkları için eylemde

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı Belediyesinde çalışan 355 memur, toplu iş sözleşmesinde (TİS) yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle eylem yaptı.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'den yapılan açıklamaya göre, belediye binası önünde bir araya gelen memurlar, pankart açıp slogan attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Bayraklı Belediyesi ile yürütülen TİS sürecinin çözüm üretme zemininden çıkarılarak, kazanılmış haklarının tartışmaya açıldığı bir dayatma sürecine dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Filiz, belediye yönetimi tarafından sunulan teklifin mevcut toplu sözleşmenin de gerisine düştüğünü ve emeği yok saydığını savundu.

Kazanılmış hakların pazarlık konusu yapılamayacağını ifade eden Filiz, "Mevcut sözleşmenin altına düşen hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Bu haklar bize kimsenin lütfu değildir. Bu haklar mücadeleyle, bedel ödeyerek kazanılmıştır." dedi.

Açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
