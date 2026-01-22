Haberler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler Haber Videosunu İzle
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nusaybin'de esnaf, bayrak provokasyonunu yapanların Suriye tarafından gelen kişiler olduğunu belirterek olaya tepki gösterdi. Esnaf, yaşananların tüm Nusaybin'e mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti, Suriye'de Kürt mahallelerine saldırı yapıldı iddiasıyla bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'de bulunan Sınır Parkı'nda yaptı. Grup toplantısı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek üzere sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Bu esnada Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi.

NUSAYBİN ESNAFI İSYANDA

Bu olayın yankıları sürerken Nusaybin'de esnaf bayrak provokatörlerinin Suriye tarafından gelenler olduğunu söyleyerek olayın kendilerine mal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıELKATMIS HIKMET:

Oralı değilse uzaydan mı gelmişler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Şimşek:

Vakti geldiğinde herkes yaptıklarının da yapmadıklarının da hesabını verecektir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle
Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü

Sağlık ekiplerine müdahale sırasında taşlı tehdit!