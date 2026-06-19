Baykar'dan Türkiye'deki Filistinli Öğrencilere Eğitim Desteği

(ANKARA) - Baykar ile YTB arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye'deki Filistinli öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

Baykar'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"'Türkiye Bursları' kapsamında, ülkemizde eğitim gören Filistinli öğrencilerimize destek olmak için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile iş birliği protokolü imzaladık. Öğrencilerimize ömür boyu başarılar dileriz."

Kaynak: ANKA