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Baykar'dan Türkiye'deki Filistinli Öğrencilere Eğitim Desteği

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Baykar ile YTB arasında imzalanan protokolle Türkiye'deki Filistinli öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

(ANKARA) - Baykar ile YTB arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye'deki Filistinli öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

Baykar'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"'Türkiye Bursları' kapsamında, ülkemizde eğitim gören Filistinli öğrencilerimize destek olmak için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile iş birliği protokolü imzaladık. Öğrencilerimize ömür boyu başarılar dileriz."

Kaynak: ANKA
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