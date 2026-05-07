Baykar, Kızılelma İçin İlk İhracat Anlaşmasını Endonezyalı Şirket ile İmzalandı

(ANKARA) - Baykar Teknoloji, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA için ilk ihracat anlaşmasını Endonezya ile imzaladığını açıkladı. Anlaşmaya göre, Endonezya firması PT Republikorp'a 12 adet Bayraktar KIZILELMA'nın ihracatı gerçekleştirilecek, teslimatın 2028 yılında başlaması planlanıyor.

Savunma Sanayi şirketi Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin, Endonezya firması PT Republikorp ile Bayraktar KIZILELMA anlaşması imzaladığı duyruldu.

Paylaşımda, "İmzaladığımız anlaşmayla 12 adet KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, 2028 yılından itibaren Endonezya'ya teslim edilmeye başlanacak. Bu anlaşmanın, Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayi alanındaki stratejik iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" denildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bayraktar KIZILELMA için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk Endonezya ile birlikte. Anlaşma kapsamında, 12 adetten oluşan bir filo Bayraktar KIZILELMA'nın 2028 yılında teslimatına başlanması hedeflenmektedir. Anlaşmada ayrıca 4 filo için ilave opsiyon yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA