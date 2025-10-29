Bayındır ve Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
İzmir'in Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve öğrenci gösterileri yer aldı.
Bayındır İlçe Stadı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Kaymakam Murat Mete, 29 Ekim'in esareti asla kabul etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun destanı olduğunu söyledi.
Tören, öğrencilerin şiirler okunması, ödül töreni ve geçit töreniyle sona erdi.
Törene, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Ödemiş
Ödemiş Saraçoğlu Stadında düzenlenen program Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, 29 Ekim'in önemini anlattı.
Program öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve şiirler okunmasının ardından sona erdi.