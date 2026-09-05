Haberler

Bayındır'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Bayındır'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'in Bayındır ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla tören düzenlendi.

Arıkbaşı Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlama programı Atatürk Anıtı önünde devam etti.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete törendeki konuşmasında Kurtuluş Savaşı'nın milletin bağımsızlık iradesi, vatan sevgisi ve hürriyet aşkının eşsiz bir destanı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Davut Sakarsu da kurtuluşu coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Programda kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro oyunu, halk oyunları gösterisi sunuldu, bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Kaynak: AA
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Diplomaside geniş çaplı değişiklik! Erdoğan 12 yeni isim atadı
İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi

İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak