Bayındır'daki Zeytin Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde, Çırpı Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı ve bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çırpı Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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