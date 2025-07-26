Bayındır'da Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eski Çıplak Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Bayındır Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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