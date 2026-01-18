Haberler

İzmir'de ev yangınında yaralanan kişi hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan İbrahim Güldürdak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yangın, 4 Ocak'ta Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evinde çıkan yangında ağır yaralanan İbrahim Güldürdak (57), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Güldürdak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hasköy Mahallesi'ndeki evinde 4 Ocak'ta çıkan yangında ağır yaralanan İbrahim Güldürdak, komşularının yardımıyla evden çıkarılmış, sağlık ekipleri tarafından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Güldürdak, buradan İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak