Bayındır'da öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

İzmir'in Bayındır ilçesinde Yeşilay tarafından öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay Temsilcisi Serdar Ökay, gençler başta olmak üzere toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ökay, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarından bahsederek, bu anlamda devletin yarına bakan yüzü, aydınlık geleceği çocukları çok önemsediklerini aktardı.