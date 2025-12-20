Haberler

İzmir'de çıkan kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kavgada ağır yaralanan 38 yaşındaki Ahmet Süz, tedavi edilmesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgisi olan 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fabrika Yolu Sokak'ta Ahmet Süz (38) ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etildi.

Olayda ağır yaralanan Ahmet Süz, kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
