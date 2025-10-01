Haberler

Bayındır'da İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Paneli Düzenlendi

İzmir'in Bayındır İlçesinde düzenlenen panelde, iklim değişikliği, su kısıtlılığı ve tarımsal sulama konuları masaya yatırıldı. Bayındır Kaymakamı Murat Mete, modern sulama tekniklerinin ve su tasarrufu projelerinin önemine vurgu yaptı.

İzmir'in Bayındır İlçesinde "Bayındır özelinde Küçük Menderes Ovasında iklim değişikliği, su kısıtlılığı ve su yönetimi" konulu panel düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Bayındır Belediyesi Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan Bayındır Kaymakamı Murat Mete, havzanın tarımsal üretimde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Bölgede uzun yıllardır su kıtlığıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Mete, "Tarımsal sulama ihtiyacının artması, yer altı su kaynaklarının aşırı çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkileri, bölgemizdeki su rezervlerini kritik seviyelere düşürmüştür. Bu nedenle modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, su tasarrufunu teşvik eden projelerin hayata geçirilmesi ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur." dedi.

Bayındır Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir de ilçe ekonomisinin önemli bir bölümünün tarıma dayalı olduğunu kaydederek, "İlçemizde 305 bin 683 dekarlık tarım arazilerinin yaklaşık yarısını teşkil eden 142 bin 217 dekar saha sulanabilmektedir. En önemli yer üstü suyu kaynağı Küçük Menderes nehridir. İlçemizin diğer derelerinin rejimlerinin düzensiz oluşu nedeniyle tarımsal arazilerin sulanmasında çok az düzeyde yararlanılmaktadır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından panele katılan konuşmacılar bölgenin su rezervleri ve suyun kullanımı, tarımsal sulama, iklim değişikliği konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
