Bayındır'da 6 bin 194 öğrenci karne heyecanı yaşadı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 6 bin 194 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Karnelerini alan öğrencilere dinlenme, konu tekrar etme ve kitap okuma tavsiyesi yapıldı.

Sıdıka-Abdülgani Güngör İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu da katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Mete, onlara tatil sürecinde dinlenmelerini, konuları tekrar etmelerini ve kitap okumayı ihmal etmemelerini tavsiye etti.

