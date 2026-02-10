Haberler

Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu

Bayburt ve Gümüşhane'de devam eden kar yağışı, yolları kapatırken belediye ekipleri ve il özel idaresi karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Gümüşhane'de 32 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bayburt, gece saatlerinde başlayan yağışla yeniden beyaza büründü.

Kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve yollar karla kaplandı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için iş makineleriyle karla mücadeleye devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar nedeniyle 32 köye ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 18, Kelkit'te 13 ve Torul ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
