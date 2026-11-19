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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Antalya'da düzenlenen Küresel İklim Zirvesi COP31'de sunmak üzere su güvenliği, iklim dirençli altyapılar ve arıcılık alanlarında 3 proje hazırladıklarını söyledi.

Türkmen, AA muhabirine, hazırladıkları projelerle, iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel sorunlara bilimsel ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesinin amaçladığını belirtti.

Projelerden birinin su kıtlığıyla mücadele, sürdürülebilir tarım, kentsel su güvenliği ve çevresel dirençlilik konularını kapsadığını ifade eden Türkmen, ikinci projenin ise aşırı iklim olayları ve çevresel afetlere karşı dirençli altyapıların oluşturulmasına odaklandığını vurguladı.

Türkmen, üçüncüsünün ise iklim değişikliğinin bal arısı kolonileri ve polinasyon hizmetleri üzerindeki etkilerini inceleyen bir proje olduğunu kaydetti.

COP31 çerçevesindeki çalışmalara yaklaşık 4 ay önce başladıklarına işaret eden Türkmen, "Öğrenci odaklı çok sayıda çalışma gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler hazırladık. Cemre Vakfının öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptık. Hatta Kop Dağı'ndan COP'a uzanan bir senaryoyla KOP'ları birleştirerek COP'un tanıtımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı yapacağımız sunumlardan sonra da COP31'in mirası olarak da sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İklim ve sürdürülebilirliğin üniversitenin en önemli temaları arasında yer aldığını vurgulayan Türkmen, "Organizasyona katkı sağlayan akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan bu organizasyonda Yükseköğretim Kurulu bünyesinde biz de üniversiteler olarak üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA