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Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Dede Korkut Hikayeleri Temalı Sergi

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Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 'Dede Korkut Hikayeleri' temalı yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerindeki mitolojik kahramanlar ve ilişkileri anlatan resimleri yer aldı.

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Dede Korkut Hikayeleri" temalı yıl sonu sergisi açıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal danışmanlığında Kültür Merkezi'nde açılan sergide, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerindeki mitolojik kahramanlar ve bu kahramanlar arasındaki ilişkileri anlatan resimleri yer aldı.

Açılışa, Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, resim bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Tümer Çelik, Dr. Öğr.etim Üyesi Murat Gürbüz ve Araştırma Görevlisi İlknur Emir katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Adem Öcal, sergideki eserler hakkında bilgi vererek, "Sergimiz, Dede Korkut'un esiniyle çağlar boyu sürecek anlamın sanat yolculuğudur. Emeği geçen herkese minnettarız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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