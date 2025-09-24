Haberler

Bayburt Üniversitesi'nde 'İlk Dersim Filistin' Etkinliği Düzenlendi

Bayburt Üniversitesi'nde 'İlk Dersim Filistin' Etkinliği Düzenlendi
Bayburt Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı açılışında 'İlk Dersim Filistin' temasıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdiklerini belirterek, Küresel Sumud Filosu'na dikkat çekti. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla mavi kurdele taktılar.

Bayburt Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı "İlk Dersim Filistin" temasıyla düzenlenen etkinlikle başladı.

Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Türk ve Filistin bayraklarıyla katılan akademisyen ve öğrenciler, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla da mavi kurdele taktı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yaptığı konuşmada, Filistin halkının özgürlük mücadelesini, onurlu direnişini ve adalet arayışını her zaman gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Filistin'de sadece fiili bir soykırım yapılmadığını, aynı zamanda insanların açlık ve susuzlukla katledildiğini belirten Türkmen, Küresel Sumud Filosu'nun buradaki ambargoyu kırabilmek için Gazze'ye doğru ilerlediğini hatırlattı.

Bu ilerleyişin uluslararası hukuka aykırı olarak sürekli tacizlere uğradığına işaret eden Türkmen, "Lütfen Küresel Sumud Filosu'nu gündemimizde tutalım. Filistin, Gazze bizim için önemli konular, Mescid-i Aksa bizim için çok önemli. Bizim için neden önemli olduğunun üzerinde durmuyorum ama sırf insan olduğumuz için bugün İrlanda'da, İspanya'da, Amerika'daki üniversitelerde gösterilen tepki, yapılan törenleri aratmayacak şekilde bizler de tepkimizi gösterelim." diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Aktaş Sivlim ise Filistin ve Kudüs'ün tarihi süreci hakkında bilgi verdi.

Filistin'deki zulmün uzun yıllardır devam ettiğini belirten Sivlim, Gazze'de 21. yüzyılın en karanlık anlarının yaşandığını vurguladı.

İnsanların susuzluk ve açlığa mahkum edilerek hastalandığını ve büyük bir soykırım gerçekleştirildiğinin altını çizen Sivlim, "Bizler de hiçbir şey yapamıyorsak dava olarak bunu her daim yüreğimizde, kalbimizde, dilimizde taşıyalım. Her anlamda bunları yapanlarla desteğimizi keselim. Onların güçlenmesini engelleyelim. Eğer güçlü olurlarsa biz onların üstesinden gelemeyiz. Biz ne zaman onların üstesinden gelebileceğiz? Güçlü olursak gelebileceğiz." ifadelerini kullandı.

