Bayburt Üniversitesi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Bayburt Üniversitesi, "ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde başlatılan Entegre Kalite Yönetim Sistemi (EKYS) kurulumu ve akreditasyon çalışmaları tescillendi.

Kalite tescil belgesi ve EKYS standartları eğitimini başarıyla tamamlayan akademisyenlere sertifikaları törenle verildi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne değin kat ettiğimiz mesafeden emin olmakla birlikte alanında uzman bağımsız denetçilerin gözünden de teyit edilen kalite başarımız, gelecek adına umut verici. ISO 9001: 2015 Belgesi, ulusal geçerliğe sahip en önemli kalite tescillerinden biri olarak artık kurumsal akreditasyon envanterimizde yer alıyor. Bu gururla ve yüksek kararlılıkla, yakın zaman sonra gerçekleşecek olan YÖKAK denetimlerini de başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Kalite yönetimindeki başarı, Üniversitemizin yaşayan kurum kültürü olarak tüm bireysel ve kolektif aksiyonlarımıza nitelik kazandıracak."