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Bayburt Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bayburt Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bayburt Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, yükümlülerin topluma kazandırılmasını ve sosyalleşmelerini amaçlıyor.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bayburt Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi, yeniden suç işlemenin önlenmesine katkı sağlamayı ve topluma uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan protokol, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen arasında imzalandı.

Protokol kapsamında yükümlüler için uygun alanlarda planlı ve yapılandırılmış çalışmalar gerçekleştirilerek sosyalleşmelerinin teşvik edilmesi, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yeniden topluma kazandırılmalarının yanı sıra denetimli serbestlik personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve uygulanması hedefleniyor.

Rektörlük Toplantı Salonundaki törene, Rektör Yardımcısı Ümmügülsüm Erdoğan, üniversite genel sekreteri Nazmi Karabulut ve Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Ayar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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