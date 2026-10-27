Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Üniversitesi akademik yılını törenle açtı, GreenMetric'te Türkiye'de 55. oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Üniversitesi akademik yılını törenle açtı, GreenMetric'te Türkiye'de 55. oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, UI GreenMetric sıralamasında Türkiye'den yaklaşık 140 üniversite arasında 55'inci sırada olduklarını söyledi.

Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin akademik faaliyetlerinin niteliğine ilişkin ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde gelişiminin somut şekilde görüldüğünü söyledi.

Bu değerlendirmelerin üniversite açısından önemli göstergeler olduğunu belirten Türkmen, uluslararası kuruluşların üniversitelerin akademik başarısı, eğitim kalitesi ve toplumsal katkılarını ölçen çalışmalarının yol gösterici nitelik taşıdığını ifade etti.

Türkmen, üniversitelerin çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric sıralamasında Bayburt Üniversitesinin yükselişini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'den yaklaşık 140 üniversitenin yer aldığı listede 55'inci sırada bulunduklarını kaydetti.

Sıralamanın çevre, enerji, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen çalışmaların bir göstergesi olduğunu dile getiren Türkmen, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin bu başarıda katkısı bulunduğunu vurguladı.

Türkmen, üniversitenin ulusal ve uluslararası yayınlarda akademik başarılar elde ettiğini dile getirerek, öğrenci odaklı yaklaşımı öncelik olarak benimsediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "Medeniyet Hafızasından Akademik Geleceğe: Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Bilimler Tarihine Katkıları" başlıklı açılış dersini verdi.

Törene, Bayburt Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, MHP İl Başkanı Muharrem Baykal, akademisyenler ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Filiz Akın'ın Mercedes'i de bu garajda! Samsunlu iş adamı iş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi

Yeşilçam yıldızının otomobili de orada! Garajını müzeye çevirdi
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu

Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Büyükçekmece'deki çifte cinayette yeni detay! Şüpheli çöp toplayıcı kılığına girip kaçmaya çalışmış

Cesedi araçta bırakıp kaçtılar! Biri çöp toplayıcı kılığına girdi
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında

İsrail sandık başında! Netanyahu'nun kaderi belirleniyor
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı

38 kişiyi öldürüp yiyen cani yakalandı! Fotoğrafını servis ettiler
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü