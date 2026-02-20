Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyelerinin katılımıyla şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi kabri başında anıldı. Kabrine çelenk bırakılan Süleyman Efendi için dua edildi.
Ardından 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ile Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.
Etkinlikler yarın düzenlenecek kutlama töreniyle devam edecek.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci