Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar etkili oldu
Bayburt'un Demirözü ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda bölge beyaza büründü. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de beyaz örtüyle kaplandı ve güzel görüntüler ortaya çıktı.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar etkili oldu.
İlçe genelinde gece saatlerinde başlayan yağışın ardından bölge kısa sürede beyaza büründü.
Envanterinde eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Güzel görüntülerin ortaya çıktığı müze, dronla da görüntülendi.