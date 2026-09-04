Haberler

Arpalı'ya İlk Kez Doğal Gaz Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Arpalı beldesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla konutlara ilk kez doğal gaz verilmeye başlandı. Törende konuşan yetkililer, yatırımın yaşam konforunu artıracağını ve beldenin aydınlık yarınlarının sembolü olacağını belirtti.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bayburt'un Arpalı beldesinde konutlara ilk kez doğal gaz verilmeye başlandı.

Arpalı Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki meşale yakma töreninde konuşan AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, doğal gazın beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yatırımla birlikte beldede vatandaşlar için daha rahat ve konforlu bir hizmete imza atıldığını belirten Ateş, "Teşkilat olarak, belediyeler olarak 7/24 ayaktayız. Milletimizin bize verdiği emanetlere sahip çıkma adına her alanda Bayburt'umuza en iyi hizmeti getirmek adına koşturuyoruz. Bürokrasimizden, bakanlarımızdan Bayburt adına ne talep edersek hemen hemen hepsi yerine getiriliyor ve onlar da bu kıymetli hizmetlere vesile oluyorlar." dedi.

Ateş, kentte ihtiyaçlar doğrultusunda proje üreterek hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ise 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden bir devlet mekanizması bulunduğunu dile getirerek, "O yüzden buradaki yatırım vatandaşımızın hayat standardının yükselmesi anlamında, yaşam konforunun yükselmesi anlamında çok önemli ve değerli." ifadesini kullandı.

Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir de yakılan meşalenin Arpalı'nın aydınlık yarınlarının sembolü olacağını söyledi.

Beldeye doğal gazın gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Binbir, bundan sonra gerçekleştirilecek her hizmetin beldeye yeni değerler katacağını aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, beldeye doğal gaz verilmesini temsil eden meşaleyi yaktı.

Kaynak: AA
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
3 gün 3 gece süren düğünde milyonluk takı şoku: Gelin gözaltına alındı

Günlerce süren düğünde sahte gelin şoku: Milyonluk takılar ortada yok
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı