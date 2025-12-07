Haberler

Bayburt'un karlı yollarında kadın paramedikler hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

Güncelleme:
Bayburt'ta 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli kadın çalışanlar, acil hastalar için 24 saat mücadele veriyor. Kış koşullarında bile zorluklarla karşılaşarak insan hayatını kurtarma çabası içindeler. İl Ambulans Servisi'nden Leyla Yolcu, kadın sağlık çalışanlarının özverilerini takdir etti.

Bayburt'ta, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli kadın sağlık çalışanları, acil sağlık hizmeti bekleyen hastaların tedavisi için gece gündüz çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan doktor, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan kadın çalışanlar, hasta ve yaralıları hastanelere ulaştırmak için zamanla yarışıyor.

İl genelinde 41 kadın çalışanın bulunduğu 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, kalp krizinden trafik kazasına, ölümle yaşam arasındaki çizgide hayat kurtarmak için mücadele veriyor.

Özellikle kış mevsiminde karlı yolları aşarak tüm zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, ihtiyaç halinde direksiyon başına geçerek de görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Leyla Yolcu, AA muhabirine, kentte 11 istasyonda acil sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Bu yıl 8 bin 700 hastanın acil sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandığını belirten Yolcu, "Gece gündüz demeden her şartta insan hayatı için mücadele eden tüm ekiplerin emeği gerçekten çok kıymetli, çok büyük. Sahada, ambulansta, istasyonlarda ve komuta kontrol merkezinde görev yapan tüm arkadaşlarımızın özverisini ve gayretini takdirle izliyor, her birine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Komuta kontrol merkezinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Melek Tiryaki ise 13 yıllık saha tecrübesini görevli bulunduğu birimde pekiştirdiğini ifade etti.

Acil çağrılar sırasında insanları sakinleştirmeye ve uygun ekipleri yönlendirmeye çalıştıklarını anlatan Tiryaki, "Yedi gün 24 saat özverili şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Bütün zorluklarına rağmen görevimizi severek yapıyoruz." dedi.

Acil Tıp Teknisyeni olarak 18 yıldır görev yapan Elif Gökçe de çağrı geldiği andan itibaren vakaya ulaşıp en iyi şekilde müdahale etmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Görevlerini yaparken zorlanmadıklarını, kimi zaman trafikte bazen sıkıntı yaşayabildiklerine değinen Gökçe, "Bazen insanların bize yol vermemesi, yanlış parklardan dolayı vakaya zamanında ulaşmamızın engellenmesi konularında biraz daha duyarlılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"İnsanlara en güvenilir yüz ve taraf olmak için çabalıyoruz"

Paramedik Feyza Kartal ise olay yerinde insanların en zor ve en panik anlarıyla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Bu aşamada insanlara en güvenilir yüz ve taraf olmak için çabalıyoruz. Bazen gece gündüz demeden zorlu koşullar altında çalışıyoruz ama insanların bize 'iyi ki varsınız demesi' ya da orada insanlara karşı yardımcı olabildiğimizi hissettiğimizde bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
