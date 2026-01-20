Haberler

Bayburt'ta 81 köy yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalara başladı.

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşması ile çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 40 iş makinesi ve 62 personelle sahaya indi. İl genelinde yaklaşık bin kilometrelik yol ağında ve kapalı köy yollarında ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
