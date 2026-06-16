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Bayburt'ta haziranda karla mücadele sürüyor

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Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Üzengili köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası ile Yazyurdu köyü arasındaki güzergahı ulaşıma açmak için çalışıyor. 3 bin rakımda 3 iş makinesi ve 5 personelle yürütülen çalışmalar, turizm ve hayvancılık açısından önemli bölgenin ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarında karla mücadeleye devam ediyor.

Konursu Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Üzengili köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası ile Yazyurdu köyü arasındaki güzergahı iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.

Şantiye Şefi Fırat Türk, AA muhabirine, yaklaşık 3 bin rakımda 3 iş makinesi ve 5 personelle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin, kışın yoğun kar alan güzergahta canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Türk, turizm ve hayvancılık açısından önemli olan bölgeye vatandaşların ulaşabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
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