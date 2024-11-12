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Bayburt'ta Yaşlılara Evde Hizmet Desteği

Bayburt'ta Yaşlılara Evde Hizmet Desteği
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Bayburt Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde temizlik ve bakım hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Mete Memiş, sosyal belediyecilik anlayışıyla 63 haneye ulaşarak hizmetlerin sürdüğünü açıkladı.

Bayburt Belediyesince yaşlılara evlerinde hizmet sunuluyor.

Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun hafızası olan yaşlılar ile kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşları unutmadıklarını belirtti.

Yaşlı Destek Hizmetleri ekiplerince belirli periyotlarla bu kişilerin evlerinin temizliğinin yapıldığını anlatan Memiş, ekiplerin ihtiyaç olan yerlerde de imkanlar ölçüsünde evlerin boya ve ufak tamirat işlerini de yaptığını vurguladı.

Memiş, talep gelen ve tespit edilen 63 hanede hizmetleri sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız belirli periyotlarla artarak devam edecek. Sunulan hizmetler kapsamında şu ana kadar kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların yaşadığı 63 haneye ulaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda 13 hanenin boyası ve ufak tamirat işleri yapılırken 21 hanenin ise halıları yıkatıldı. Ayrıca hizmetlerden faydalanan her hanenin 2 haftada bir temizliği yapılıyor."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
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