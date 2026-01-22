Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oldu
Bayburt'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü, araç camları buz tuttu ve ağaçlarda kırağı oluştu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bayburt'ta soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Bayburt'ta, araçların camları buz tuttu, ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluştu.
Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında da buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.
Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı yerlerde sis farlarını yakarak ilerledi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel