Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayburt, Artvin ve Rize'de soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Bayburt'ta buzlanma meydana geldi. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Kentte karla kaplanan doğa ise güzel görüntüler oluşturdu.

Aydıntepe ilçesinde ise bitkiler kırağı tuttu, su birikintileri dondu.

Artvin

Artvin'de dün yüksek kesimlerde etkisini gösteren karın ardından ilçelerden Ardanuç'ta 4, Borçka'da 6, Şavşat'ta ise 36 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi ile Artvin-Ardanuç ve Artvin-Borçka kara yolu güzergahlarında trafikte aksamalar yaşandı.

Kar yağışının ardından oluşan manzaralar ise dron ile görüntülendi.

Rize

Rize'de kar yağışı, Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalarda etkili oldu.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda da karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Çamlıhemşin'e bağlı bazı yaylalarda ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA