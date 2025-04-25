Bayburt'ta Sinek Mücadelesi Başladı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince karasinek ve sivrisinekle mücadele çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle yazın vatandaşları çok rahatsız eden sineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlandığı belirtildi.

Sineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanların yanı sıra besi ahırları civarında gübre dökülen alanlarda da ilaçlama yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

???????"Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri, sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar bahar ve yaz sezonu boyunca devam edecek."