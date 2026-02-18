Haberler

Bayburt merkezli sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Bayburt merkezli düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. 37 dolandırıcılık olayına karışan şüphelilere yönelik operasyon Mersin'de gerçekleştirildi.

Bayburt'tan yapılan ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası 37 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin Mersin'deki adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 10 kişi, işlemlerin ardından Bayburt'a getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

